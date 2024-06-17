У Німеччині пропонують позбавити українців громадянської допомоги та перевести на меншу допомогу для біженців

Українців у Німеччині можуть позбавити громадянської допомоги. Фото: BILD

Українців у Німеччині можуть позбавити громадянської допомоги (563 євро на місяць) та перевести на допомогу для біженців (460 євро на місяць). Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Зазначається, що генсекретар партії СвДП вважає, що громадяни України не повинні отримувати такі самі виплати, як громадяни ФРН.

«Ми не повинні більше використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а повинні забезпечити людей роботою», — заявив Біджан Джір-Сарай.

Деякі німецькі політики також дотримуються думки, що «громадянська допомога стала гальмом для отримання роботи» і закликають українських біженців швидше працевлаштуватися.

Видання пише, що з 1 січня громадянська допомога (Bürgergeld) на одного безробітного у Німеччині становить 563 євро на місяць. Багато хто у ФРН незадоволений цим, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості, ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки.

З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто втік з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн. Ті, хто приїхав з інших країн, можуть розраховувати лише на 460 євро допомоги для біженців.

За відміну Bürgergeld для українців в інтерв'ю BILD висловився депутат Бундестагу Біджан Джір-Сарай. Він генсек ліберальної партії СвДП, що входить до правлячої коаліції.

«Біженці, які прибуватимуть сюди від війни в Україні в майбутньому, повинні отримувати не Bürgergeld, а [виплати] за Законом про пільги для осіб, які шукають притулку, — сказав він. — У нас всюди брак робочих рук. Наприклад, у сферах громадського харчування, будівництва, догляду за людьми. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу»

Раніше, до того ж, закликав голова МВС федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген, член консервативної партії ХДС. Він назвав Bürgergeld для українців «фундаментальною помилкою» та «гальмом для виходу на роботу». З ним погоджується колега з Баварії Йоахім Херрманн. Він заявив BILD, що зараз в українців «встановлюються абсолютно неправильні стимули».

Нагадаємо, Європейська комісія продовжила тимчасовий захист для українців ще на один рік, з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.