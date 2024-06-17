«Білі янголи» евакуювали шестеро людей з Авдіївського напрямку

Поліція продовжує евакуювати жителів із Донеччини. Фото: поліція

З двох прифронтових сіл, Воздвиженка та Вовче, що знаходяться на Авдіївському напрямку Донецької області, поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивіз шість мешканців. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Чотирьох людей поліцейські евакуювали з Воздвиженки та двох — з Вовчого. Фронт наблизився до цих сіл практично впритул, ворог прицільно розстрілює вдома», — йдеться у повідомленні.



Крім того, жителі забрали з собою своїх домашніх тварин, зокрема курчат, качок та кроликів.



У поліції зазначили, що поки тривала евакуація, росіяни атакували околиці населених пунктів.



До слова, в селі Вовче лишається близько семи мешканців та ще кілька — у Воздвиженці.



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