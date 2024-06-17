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«Білі янголи» евакуювали шістьох людей з Авдіївського напрямку

17 червня 2024, 15:21

«Білі янголи» евакуювали шістьох людей з Авдіївського напрямку

Поліція продовжує евакуювати жителів із Донеччини. Фото: поліція Поліція продовжує евакуювати жителів із Донеччини. Фото: поліція

З двох прифронтових сіл Воздвиженка та Вовче на Авдіївському напрямку Донецької області поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз шістьох жителів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Чотирьох людей поліцейські евакуювали з Воздвиженки та двох — з Вовчого. Фронт наблизився до цих сіл практично впритул, ворог прицільно розстрілює будинки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, жителі забрали з собою своїх домашніх тварин, зокрема курчат, качок та кроликів.

У поліції зазначили, що поки тривала евакуація, росіяни атакували околиці населених пунктів.

До слова, в селі Вовче лишається близько семи жителів та ще кілька — у Воздвиженці.

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