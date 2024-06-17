«Рупор пропаганди Кремля»: СБУ повідомила про підозру кримському продюсеру

Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному продюсеру телерадіокомпанії «Крим» Олегу Крючкову.



Вірн перебуває в окупованому Сімферополі.



Повідомляється, що до складу ТРК входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій, що робить її «одним із ключових рупорів Кремля на півострові».



«В ефірах ворожих інформресурсів регулярно поширюють фейки про війну РФ проти України і виправдовують воєнні злочини рашистів», — зазначено в повідомленні СБУ.



За інформацією спецслужби, навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території України.



У СБУ уточнюють, що Крючков водночас є радником так званого голови Криму і входить до складу колегії «міністерства внутрішньої політики, інформації та зв'язку Республіки Крим.



За маткріалами слідства, Крючкова призначеили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. До цього він був власкором на російському НТВ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).