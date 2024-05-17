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Росія посилено вербує «журналістів» в усьому світі

17 травня 2024, 15:15

Росія посилено вербує «журналістів» в усьому світі

Росія через урядовий орган «Россотрудничество» збільшує витрати на програми для іноземних «журналістів, блогерів та молоді». Про це пише Центр Національного Спротиву.

«"Россотрудничество" – це структура, створена для функціонування російської агентурної мережі в усьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів — більше, ніж за увесь 2023-й»,– йдеться у повідомленні.

У межах своїх програм «Россотрудничество» щорічно оплачує поїздки до Росії й зокрема на тимчасово окуповані території тисяч молодих представників суспільно-політичних кіл із закордоння.

ЦНС зазначає, що на території Росії іноземні «журналісти» проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті «Комсомольська правда».

Надалі вони створюють осередки пропаганди у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та цивілізованого світу.

Центр Національного Спротиву наголошує, що пропагандисти відповідальні за війну в Україні не менше, ніж російські солдати. І додають, що повідомити про пропагандиста можна за посиланням.

Раніше глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін прозвітував про черговий десант «іноземних журналістів із різних куточків світу», які приїхали до нього на пресконференцію у захопленому Росією Донецьку.

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