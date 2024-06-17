«Рупор пропаганды Кремля»: СБУ сообщила о подозрении крымскому продюсеру

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному продюсеру телерадиокомпании «Крым» Олегу Крючкову.



Мужчина находится в оккупированном Симферополе.



Сообщается, что в состав ТРК входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций, что делает ее «одним из ключевых рупоров Кремля на полуострове».



«В эфирах вражеских информресурсов регулярно распространяют фейки о войне РФ против Украины и оправдывают военные преступления рашистов», — указано в сообщении СБУ.



По информации спецслужбы, весной 2022 года Крючков организовал трансляцию оккупационной телерадиокомпании почти на всей временно захваченной части территории Украины.



В СБУ уточняют, что Крючков в то же время является советником так называемого главы Крыма и входит в состав коллегии «министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым».



По данным следствия, Крючков был назначен генпродюсером оккупационной ТРК еще до начала полномасштабного вторжения России. До этого он был собкором на российском НТВ.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Крючкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 436 (пропаганда войны), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).