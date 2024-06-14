У Росії заявили про відбиття масштабної атаки безпілотників у п'яти областях та окупованому Криму

У Морозовському районі Ростовської області зникла електроенергія після масованої атаки безпілотників. Фото: Baza

У кількох областях Російської Федерації, а також у тимчасово окупованому українському Криму цієї ночі працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито масштабну атаку із застосуванням безпілотників. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що в ніч проти 14 червня було «припинено спробу» здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ та окупованого Криму.

У російському міністерстві заявляють, що засобами ППО «перехоплено та знищено» 87 безпілотників, і левова частина з них — у Ростовській області.

Так, згідно з звітом Міноборони РФ, під час відбиття повітряної атаки нібито ліквідовано: 70 дронів – у Ростовській області, 2 БПЛА – у Бєлгородській області, 2 дрони – у Волгоградській області, 6 безпілотників – у Воронезькій області, 6 БПЛА у Курській області, 1 – над тимчасово окупованим Кримом.

У місті Морозовськ Ростовської області під час атаки БПЛА та роботи ППО сталася пожежа, а в деяких будинках зникло світло. До речі, у цьому місті розташований військовий аеродром.

Згодом місцевий губернатор Василь Голубєв розповів, що внаслідок атаки БПЛА у Морозовському районі порушено електропостачання, і що до зони відключення «потрапили кілька населених пунктів».

Крім того, у Воронезькій області дрони атакували нафтобазу в Ліскінському районі та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Місцевий губернатор стверджує, що постраждалих немає і продовжується ліквідація наслідків події, а також уточнюється інформація про пошкодження об'єкту.

Нагадаємо, у російських містах уночі 13 червня виникли пожежі. У Москві палало конструкторське бюро, а у Шебекіно прогримів потужний вибух і видно задимлення. За попередніми даними, на Шебекіно Бєлгородської області впала російська авіабомба. Місце вибуху невідоме.