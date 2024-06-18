Україна отримає німецький танк «Франкенштейн»: він здатний збивати ракети та дрони

Німеччина передасть Україні ППО-танк. Фото: The Telegraph

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить в Україні новий танк-ППО «Франкенштейн», призначений для знищення російських безпілотників та ракет. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Компанія встановлює свою сучасну зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 часів холодної війни, створюючи нову машину для зміцнення оборони України.

Відомо, що системи зброї, здатні протистояти загрозам короткого радіусу дії, таким як зграя безпілотників та артилерійський вогонь, все частіше вважаються вирішальними на лінії фронту в Україні у тому, що називають першою війною безпілотників.

«Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм», — сказав керівник наземних систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Повідомляється, що ЗСУ вже отримали близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації, але українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у формі протиповітряної оборони перед постійними атаками російських безпілотників, які спустошили енергетичний сектор країни.

«Ми орієнтуємось на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто поставляємо обладнання, а потім виводимо — ми показуємо, що там постійно і підтримуватимемо Україну», — підкреслив Бернхард.

Skyranger 35 — це сучасна мобільна зенітна артилерійська система, призначена для захисту військ та стратегічних об'єктів від повітряних загроз: безпілотники, гелікоптери та крилаті ракети.

Основне озброєння Skyranger 35 включає 35-мм автоматичну гармату Oerlikon Revolver Gun, яка здатна вести вогонь з високою скорострільністю і точністю.

Skyranger оснащена сучасними сенсорами та радарами, що забезпечують виявлення, супровід та поразку цілей в автоматичному режимі. Skyranger 35 може бути встановлена на різних мобільних платформах, що забезпечує високу маневреність та оперативне розгортання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Україні з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена незабаром, чверть власного запасу цих озброєнь.