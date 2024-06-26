Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Двоє дітей постраждали у передмісті Херсона від атаки російського безпілотника

26 червня 2024, 19:42

Двоє дітей постраждали у передмісті Херсона від атаки російського безпілотника

У передмісті Херсона внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ 26 червня поранено дві дитини. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

До лікарні доставлено дві дівчинки — 12 та 15 років.

У молодшої — вибухова травма та множинні осколкові поранення.

У старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві у середньому стані тяжкості.

На дітей війська РФ скинули вибухівку із безпілотника.

Також до лікарні за допомогою самостійно звернулися 3 дорослі, які перебували разом з дітьми.

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу
Місця
Херсон

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:25
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
17:58
На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені
13:19
Пасічник представив кандидата на посаду глави «уряду ЛНР»: це громадянин Росії
12:45
Черговий російський танкер зайшов у порт Маріуполя
11:51
Z-блогер у прямому ефірі похвалився, як у Бердянську «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською
11:19
В Офісі Президента України відкинули план радників Трампа щодо припинення війни в Україні
10:48
Уламки ракет на пляжі в Севастополі свідчать про роботу російської ППО — BILD
07:48
Вранці російські війська вдарили по Селидовому авіабомбою
00:50
У Донецьку під обстріл потрапив район біля заводу «Топаз». Війська РФ використовували його як свою базу
23:48
Головне за день: Армія РФ намагається прорватися до Торецька. Ордери на арешт Шойгу та Герасимова
22:50
Пушилін звільнив з посади так званого віцепрем'єра «ДНР» Владислава Васильєва
20:27
На окупованій Луганщині у ДТП із зерновозом загинули підлітки
19:38
У захопленому Маріупольському порту Росгвардія облаштувала військову базу
16:59
Із п'яти населених пунктів Донецької області примусово евакуюють сім'ї з дітьми
10:45
Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби
08:01
Війська РФ просунулися біля Красногорівки Донецької області — DeepState
23:48
Головне за день: РФ обстрілює Донбас. Подвійний удар по Покровську
23:28
Обіййняв керівну посаду в «ЛНР»: суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська
14:58
Через удари по Дружківці поранено двох людей, у місті немає води
13:42
Окупований Донецьк залишився частково без світла
усі новини
20:22
Уболівальники розгорнули банер із портретів загиблих військових-футбольних фанатів на матчі Україна — Бельгія
19:42
Двоє дітей постраждали у передмісті Херсона від атаки російського безпілотника
18:25
В Донецьку скаржаться на беззаконня: причиною розслідування стало вбивство пропагандиста із США «Техаса»
17:58
На окупованих територіях Донеччини під час обстрілу одна людина загинула, п'ятеро поранені
17:48
Яким буде графік відключення електроенергії 27 червня
17:29
Зеленський доручив збільшити кількість дронів для ЗСУ на Покровському напрямку
16:59
Прикордонники знищили три російські гаубиці на Бахмутському напрямку
16:55
Водопостачання Покровська: Ремонтні роботи на насосній станції №13 обіцяють завершити за 3 дні
16:21
Дрони-камікадзе прикордонників атакували російських військових поблизу Вовчанська
15:56
Понад 3,5 тисячі доносів написали росіяни після початку війни — ЗМІ
15:55
Російські окупанти посилили тиск на Покровському напрямку: де атакують
15:52
Українські війська контратакували та вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі – Bild
15:22
Філашкін розповів Зеленському стан готовності третьої лінії фортифікацій на Донеччині
15:17
З Лиманської громади «Білі янголи» евакуювали дві родини з дітьми
14:48
На стадіоні у Штутгарті збірна України матиме більшу підтримку вболівальників, ніж команда Бельгії
14:45
Жителів Слов'янська закликають не вживати воду з кранів: є ризик отруєння та зараження кишковими інфекціями
14:42
17 прикордонників Донецького загону повернулися з полону
14:21
Удар HIMARS по системах ППО під Бєлгородом означає провал російської стратегії «буферних зон» – Bild
13:42
Армія РФ масовано атакувала Донеччину: у прокуратурі розповіли про постраждалих
13:19
Пасічник представив кандидата на посаду глави «уряду ЛНР»: це громадянин Росії
усі новини
ВІДЕО
Військові ліквідували військову техніку росіян. Фото: кадр з відео Прикордонники знищили три російські гаубиці на Бахмутському напрямку
26 червня, 16:59
Прикордонники вдарили дронами-камікадзе по військових РФ біля Вовчанська. Фото: кадр із відео Дрони-камікадзе прикордонників атакували російських військових поблизу Вовчанська
26 червня, 16:21
Поліція вивезла цивільних із Донеччини. Фото: поліція З Лиманської громади «Білі янголи» евакуювали дві родини з дітьми
26 червня, 15:17
Зеленський приїхав до Покровська. Фото: ОП Зеленський приїхав до прифронтового Покровська
26 червня, 12:17
2 277 дронів випустила РФ по Україні. Фото: скрин з відео РФ з початку року запустила по Україні понад 2 200 дронів-камікадзе — Олещук
25 червня, 17:38
Глава Покровської МВА розповів про ситуацію з водою. Фото: Новини Донбасу У Покровську продовжують бурити свердловини, воду подають у будинки за розкладом: подробиці
25 червня, 16:22

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір