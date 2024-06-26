Двоє дітей постраждали у передмісті Херсона від атаки російського безпілотника

У передмісті Херсона внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ 26 червня поранено дві дитини. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.



До лікарні доставлено дві дівчинки — 12 та 15 років.



У молодшої — вибухова травма та множинні осколкові поранення.



У старшої — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Обидві у середньому стані тяжкості.



На дітей війська РФ скинули вибухівку із безпілотника.



Також до лікарні за допомогою самостійно звернулися 3 дорослі, які перебували разом з дітьми.