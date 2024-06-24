Курахово потрапило під обстріл окупантів: одна людина загинула, ще одна — постраждала

Росіяни атакували місто Курахове. Фото: Вадим Філашкін

Місто Курахове зазнало обстрілу російських окупантів сьогодні, 24 червня. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ЗС РФ скинули на місто керовану авіабомбу — вбили 62-річного чоловіка.



Також внаслідок удару пошкоджено інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Дружківки Донецької області поранено двох людей. Їх госпіталізували до травматологічного відділення.