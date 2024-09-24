Вцілілих будинків майже не залишилося: на окупованій Луганщині через масштабні лісові пожежі на 95% згоріло селище – ОВА

Окупанти запевняють, що їм вдалося загасити більшість осередків пожеж у так званій «ЛНР». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Проте, за його словами, в Антрацитівській громаді через бездіяльність загарбників фактично знищено селище Христофорівка.
«Уцілілих будинків там майже не залишилося. Вигоріли понад 95% домогосподарств. Рятувальників там так і не побачили, бо вони були розосереджені по «найбільш важливих об'єктах». Цей населений пункт до зазначеного переліку не увійшов», – розповів начальник Луганської ОВА.
Нагадаємо, що раніше було відомо про 150 згорілих будинків в результаті масштабних лісових пожеж на захопленій частині Луганської області.
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