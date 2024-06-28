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Ізраїль може передати Україні кілька систем ППО Patriot: йдуть переговори

28 червня 2024, 14:50

Ізраїль може передати Україні кілька систем ППО Patriot: йдуть переговори

Ізраїль планує передати Україні кілька систем ППО Patriot. Фото: Defense News Ізраїль планує передати Україні кілька систем ППО Patriot. Фото: Defense News

США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про передачу Києву кількох систем ППО Patriot. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на п'ять джерел, знайомих з перебігом переговорів.

Україна може отримати до восьми комплексів ППО — саме стільки систем Ізраїль планував списати, оскільки термін їх експлуатації перевищив 30 років.

Списані системи планувалося замінити на нові, проте зараз їх ще не зняли з озброєння. Газета пояснює це побоюваннями Ізраїлю, що напруженість у відносинах із ліванською «Хізбаллою» може перерости у повномасштабну війну.

За словами джерел, переговори про передачу Україні комплексів Patriot ведуться на рівні міністрів та інших вищих чиновників. Остаточної домовленості поки що не досягнуто. За словами трьох співрозмовників газети, останніми тижнями це питання обговорювали держсекретар США Ентоні Блінкен з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а також радник із національної безпеки Джейк Салліван — з головою офісу президента Андрієм Єрмаком.

У разі досягнення домовленості Ізраїль, швидше за все, відправить системи до США, а потім їх перешлють до України, пише газета. При цьому джерела припускають, що Ізраїль може передати лише частину списаних комплексів.

Нагадаємо, Румунія подарує Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Інформація про це була опублікована на сайті президента Румунії із посиланням на рішення засідання Вищої ради оборони країни.

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