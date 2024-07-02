В Україні імпорт електроенергії у червні зріс удвічі і став рекордним за два роки, експорт був нульовим

У червні імпорт електроенергії в Україну став рекордним за два роки. Фото: TopEnergy.kz

У червні 2024 року імпорт електроенергії зріс майже вдвічі порівняно з попереднім місяцем – з 449 млн кВт-год до 859 млн кВт-год, експорт дорівнював нулю. Про це повідомила компанія «Д.Трейдінг», основним видом діяльності якої є торгівля електроенергією.

«Таким чином Україна залишається нетто-імпортером електроенергії, а червень-2024 став рекордним місяцем з огляду на обсяги імпорту за минулі два роки», — йдеться в аналітичній довідці компанії, переданій інтернет-порталу «Енергореформа».

Зазначається, що одним із головних факторів зростання імпорту електроенергії в червні стало збільшення обов'язкового обсягу ресурсу, що імпортується, щоб уникнути відключень промислових споживачів з 30% до 80%. Чинником, який дозволив наростити комерційний імпорт, також стали нові прайс-кепи, тому що різниця між українським та європейським спотовим ринком була прибутковою.

«Д.Трейдинг» також зазначає, що планова ремонтна кампанія на АЕС і подальші обстріли, яких зазнала генерація в червні, суттєво поглибили дефіцит в енергосистемі.

Рекорд добового імпорту електроенергії за 2023-2024 роки був встановлений 15 червня – тоді він досяг 35,6 млн кВт-год або 17% від загального споживання електроенергії в Україні.

На максимальній потужності, дозволеній для імпорту з Європи 1700 МВт, він здійснювався вісім годин у червні.

«Загалом утилізація виставленого перетину сягнула 80%. Перетин з Угорщиною був використаний на 79%, Польщею – 96%, Румунією – 91%, Словаччиною – 92%, Молдовою – 42%. Такі цифри свідчать про використання перетину фактично на межі можливого», — зазначає «Д.Трейдінг».

Компанія звертає увагу, що у години вечірнього піку Польща обмежує перетин до нуля. На думку аналітиків компанії, набуває все більшої актуальності питання про розширення перетину, адже попит в Україні на імпортну електроенергію зростає, а дефіцит у червні-липні суттєво збільшується.

Найбільше в Україну імпортовано з Угорщини – 357,2 млн кВт-год. На другому місці Румунія – 149 млн кВт-год та Словаччина – 148 млн кВт-год, далі Польща – 138,3 млн кВт-год та Молдова – 66,3 млн кВт-год.

Аналітики пояснюють, що в першій половині червня ціни на електроенергію в Європі знизилися і були нижчими від українського рівня, що призвело до нарощування імпорту електроенергії. Проте вже у другій половині місяця ціни в європейських країнах підскочили через зростання споживання, спричиненого спекою. Тому ціни в Європі перевищували українські, особливо в піковий період, коли попит на імпорт найбільший. Така ситуація вплинула і обсяги імпорту. Обсяг прямого імпорту електроенергії для промислових споживачів становив до 700-900 МВт майже завжди базовим навантаженням.

Експорт електроенергії у червні дорівнює нулю і з точки зору реалізованих за кордон обсягів став найгіршим місяцем цього періоду за останні 10 років (у травні було 3,9 млн кВт-год, у квітні – 12 млн кВт-год, у березні – 154 млн кВт-год).

Докладну довідку з таблицями розміщено на порталі «Енергореформа».