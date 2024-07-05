У мережі повідомили про тривогу в Києві через «чоловіка на дельтаплані». У ЗСУ спростували

У Києві оголосили повітряну тривогу через чоловіка, який летів над містом на дельтаплані. Про це повідомили у телеграм-каналі «Київ Труха».



Оновлено. Співрозмовники LIGA.net у ЗСУ та Київській ОВА сказали, що не мають відповідної інформації. Жодних фото або відео з «чоловіком на дельтаплані» в мережі теж не було.

Через дельтапланериста, якого прийняли за безпілотник, у Києві включили повітряну тривогу. Коли розібралися, що це не дрон, сирену вимкнули.

Користувачі мережі пожартували з приводу ситуації, що склалася, і почали викладати кумедні колажі, що пародують офіційні повідомлення.

Моніторингові телеграм-канали порадили дельтаплану приземлитися, доки по ньому не відпрацювала протиповітряна оборона.

«"Розвідувальному" дельтаплану на Київщині краще сісти, поки його не збили», — йдеться в повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ поки що ситуацію з дельтапланом над Києвом не підтверджували.