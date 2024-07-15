Армія РФ зруйнувала будинок у прифронтовому Невському — Лисогор

Російська армія продовжує бити по прифронтових населених пунктах Луганської області. Зокрема, вкотре під удар потрапило село Невське, росіяни зруйнували будинок. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Невське окупанти обстріляли вчора близько 11:00. Били з артилерії, застосовували FPV-дрони. Зафіксовано влучання у домоволодіння — воно ущент зруйноване», — зазначив він.



Крім того, за словами Лисогора, під вогонь противника потрапила Макіївка. По цьому населеному пункту росіяни вдарили зі ствольної та реактивної артилерії, а також за допомогою безпілотників.



«Загарбники там випустили близько 20 некерованих авіаційних ракет. Ще ряд — по Серебрянському лісу», — заявив Лисогор.



Щодо ситуації на передовій, то, за інформацією начальника військової адміністрації, Сили оборони відбили атаки поблизу Стельмахівки, Греківки, Макіївки та Білогорівки.



Раніше ми писали, що російська армія 146 разів обстріляла з усіх видів озброєння деокуповані населені пункти Луганської області. Зокрема, Стельмахівка, Невське, Макіївка та інші перебувають під постійним вогнем росіян.