Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ підтвердили вихід з Урожайного на Донеччині

18 липня 2024, 12:47

ЗСУ підтвердили вихід з Урожайного на Донеччині

У Збройних силах України визнали, що українські військові вийшли з селища Урожайне на Донеччині. Цю інформацію підтвердив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, – повідомляє «Суспільне».

За словами Волошинга, таке рішення ухвалили через те, що російські окупанти повністю розбили селище.

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалене рішення. Для збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону. Сам населений пункт також практично остаточно знищений ворожими обстрілами», — зазначив він.

Волошин заявив, що ЗС РФ для досягнення перемог щодня зазнає чималих втрат.

«Вони (російські військові – ред.) лише не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Наразі Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку.

Раніше військові аналітики писали, що російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Урожайне
Події
Війна Ситуація на фронті

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:34
ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
11:28
На захопленій частині Донеччини запроваджують графік відключень світла
11:24
Вночі росіяни обстріляли шахту у Новогродівці та шахтарський автобус у Покровську
09:58
Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
08:05
У Кринках близько 800 українських військових зникли безвісти
07:30
Росіяни просунулися у Калинівці, біля Карлівки та Залізного — DeepState
00:06
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ залишили Кринки
22:33
На Донеччині окупанти формують списки шахт під «приватизацію»: вони можуть відійти «клану кадировців»
17:41
У Луганську окупанти демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору
17:06
На окупованій території Донеччини частково немає води та світла
15:15
У РФ 19-річного уродженця Донеччини засудили до 12 років колонії за донати у фонд Сергія Притули
07:21
Війська РФ просунулися в чотирьох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:48
На Луганщині окупанти забирають житло переселенців і передають його росіянам, що приїжджають
23:30
Головне за день: Обстріли Покровська та Українська. ЄС – Росія: Орбан хоче примирення
20:09
СБУ повідомила про підозру окупаційним «мерам» Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову
17:29
Екоцид у Маріуполі: окупанти перетворили річку Кальчик на болото
14:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
07:20
Вночі в Маріуполі лунали вибухи, місто частково знеструмлено
23:10
Головне за день: РФ виводить флот із Криму. Українці готові до переговорів?
21:38
«ДНР» запланувала «свято», але Путін не поїде на окуповану частину Донбасу
усі новини
17:19
Дрони СБУ вночі атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму: уражені кілька об'єктів
16:55
Російська армія двома ракетами вдарила по Мирнограду: поранені троє людей
15:58
Війська РФ обстріляли Залізне, Гродівку та Велику Новосілку на Донеччині: є загиблі та поранені
15:47
В Україні очікується підвищення податків: у Кабміні пропонують законопроєкт
15:34
Уряд заборонив відключати світло на прифронтових територіях і біля кордону з Росією та Білоруссю
14:34
ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
14:19
Поблизу Костянтинівки збили російський «Ланцет»
14:07
Заарештовано майно довіреної особи Януковича на понад 1 млрд грн
13:44
Авіаудар по Покровську: поліція показала наслідки російської атаки
13:42
Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення військової техніки під Перм'ю
13:28
ЗСУ не дали армії РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: знищено колону бронетехніки та піхоту
13:17
Армія РФ вночі обстріляла село на Донеччині: є жертви
12:49
В Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш»
12:47
ЗСУ підтвердили вихід з Урожайного на Донеччині
11:55
Українські десантники відбили штурм позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку: окупанти та їх техніка знищені
11:28
На захопленій частині Донеччини запроваджують графік відключень світла
11:24
Вночі росіяни обстріляли шахту у Новогродівці та шахтарський автобус у Покровську
10:56
Наводив російські авіабомби на позиції ЗСУ у Донецькій області: СБУ затримала коригувальника
10:27
РФ вночі вдарила по Україні дронами та ракетами: ППО збила майже всі цілі
09:58
Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області минулої доби
усі новини
ВІДЕО
У ФСБ Росії відрапортували про запобігання підпалу будівлі суду у Донецьку. Фото: ДАН ФСБ заявила про запобігання підпалу будівлі суду в Донецьку
18 липня, 14:34
Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення кількох одиниць військової техніки на аеродромі у Пермському краї. Скриншот відео Легіон «Свобода Росії» заявив про знищення військової техніки під Перм'ю
18 липня, 13:42
Наступ армії РФ на українські позиції на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ не дали армії РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: знищено колону бронетехніки та піхоту
18 липня, 13:28
На військовому заводі в російському Єкатеринбурзі вирує пожежа. Фото: E1 News В Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш»
18 липня, 12:49
Штурм російськими військами позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили штурм позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку: окупанти та їх техніка знищені
18 липня, 11:55
Демонтаж пам'ятників жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору у Луганську. Фото: кадр з відео У Луганську окупанти демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору
17 липня, 17:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір