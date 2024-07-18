ЗСУ підтвердили вихід з Урожайного на Донеччині

У Збройних силах України визнали, що українські військові вийшли з селища Урожайне на Донеччині. Цю інформацію підтвердив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, – повідомляє «Суспільне».
За словами Волошинга, таке рішення ухвалили через те, що російські окупанти повністю розбили селище.
«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалене рішення. Для збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону. Сам населений пункт також практично остаточно знищений ворожими обстрілами», — зазначив він.
Волошин заявив, що ЗС РФ для досягнення перемог щодня зазнає чималих втрат.
«Вони (російські військові – ред.) лише не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».
Наразі Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку.
Раніше військові аналітики писали, що російські окупанти захопили селище Урожайне Волноваського району Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях