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Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка

22 липня 2024, 12:57

Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка

Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: Типовий Донецьк/Telegram Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: Типовий Донецьк/Telegram

Сьогодні вдень в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти у Київському та Калінінському районах міста.

Працювало ППО РФ. Також місцеві жителі повідомляють про приліт у районі Вєткі  (Київський район).

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що вранці 20 липня під обстріл потрапив автобусний парк у Петрівському районі Донецька . Він розташований на вулиці Ревякіна.

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