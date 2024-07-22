Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка

Сьогодні вдень в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти у Київському та Калінінському районах міста.
Працювало ППО РФ. Також місцеві жителі повідомляють про приліт у районі Вєткі (Київський район).
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що вранці 20 липня під обстріл потрапив автобусний парк у Петрівському районі Донецька . Він розташований на вулиці Ревякіна.
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