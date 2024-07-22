Окупований Донецьк потрапив під обстріл: попередньо, загинула жінка

Окупований Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Фото: Типовий Донецьк/Telegram

Сьогодні вдень в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти у Київському та Калінінському районах міста.

Працювало ППО РФ. Також місцеві жителі повідомляють про приліт у районі Вєткі (Київський район).

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що вранці 20 липня під обстріл потрапив автобусний парк у Петрівському районі Донецька . Він розташований на вулиці Ревякіна.