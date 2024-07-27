Армія РФ зараз найбільш активно атакує на Покровському напрямку у Донецькій області

Минулої доби на фронті сталося 122 бойові зіткнення. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська зосереджують свої зусилля на Покровському напрямку — там відбулося 37 бойових зіткнень.



Водночас проєкт DeepState повідомив, що окупант захопив Вовче і просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.



Російські окупанти ведуть штурми біля населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільше російських атак вібдулося поблизу Новоолександрівки, – зазначили у Генштабі.



На Торецькому напрямку армія РФ за підтримки авіації здійснила 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки — там окупанти також намагалися прорвати оборону українських військ.



На Лиманському напрямку війська РФ атакували 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та в Серебрянському лісі.



На Харківському напрямку сталося 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.



На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу становила сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сіньківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.



На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій біля Малої Токмачки, Роботино та Новоандріївки — всього провели сім штурмів.



На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів українських позицій неподалік Старомлинівки, Водяного та Костянтинівки.



На Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів поблизу Григорівки та Часового Яру.



На Сіверському напрямку українські захисники відобразили три штурмові дії російських загарбників біля Верхньокам'янського та Івано-Дар'євки.