У російській Карелії прорвало дамбу: зруйновані будинки, є загиблий і зниклі безвісти

Прорив дамби у російській Карелії. Фото: кадр із відео

29 липня в Республіці Карелія РФ між 10-м та 11-м шлюзами Бєломорсько-Балтійського каналу розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Про це повідомив глава Республіки Карелія Артур Парфєнчіков.

За його словами, повідомлення про це надійшло о 6:34.

«У напрямку руху скидання води розташований дачний кооператив «Балтійський». При шлюзі прописано 11 людей», – сказав Парфєнчіков.

Спочатку влада Карелії повідомляла про дев'ятьох постраждалих, шесьеро з них вважалися безвісти зниклими.

Як повідомило прокремлівське агентство ТАРС, внаслідок прориву греблі зруйновані 13 будинків.

За інформацією ще одного прокремлівського агентства «РІА Новини», у Сегезькому окрузі Карелії запровадили режим НС.

На цей час відомо про одну загиблу людину та сімох врятованих. Пошуки ще двох людей продовжуються.

Нагадаємо, що вночі 29 липня БПЛА атакували електропідстанції у Бєлгородській та Орловській областях РФ.