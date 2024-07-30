За донати «Азову» затримали мешканця окупованого Луганська

Мешканця Луганська звинувачують у «фінансуванні тероризму» Фото: скрін з відео

У тимчасово окупованому Луганську загарбники затримали місцевого жителя, його інкримінують надання фінансової підтримки батальйону «Азов». Про це повідомили у пресслужбі Слідчого комітету РФ.



«Слідчими органами СК Росії по Луганській Народній Республіці на підставі матеріалів республіканського УФСБ порушено кримінальну справу проти місцевого жителя. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1.1. ст. 205.1 КК РФ (фінансування тероризму)», — йдеться у повідомленні.



Окупанти пишуть, що чоловік у жовтні 2023 року «здійснював переказ коштів через мобільну банківську платформу на рахунки учасникам «Азова». До речі, 12-ту бригаду спеціального призначення НГУ у РФ визнано «терористичною».



Раніше ми писали, що в Росії засудили до 12 років колонії суворого режиму уродженця окупованого міста Сніжне (Донецька область) 19-річного Данила Єфімова. У його телефоні було виявлено грошові перекази на загальну суму 13 тисяч рублів благодійному фонду Сергія Притули.