Російські окупанти вночі вдарили по промисловій зоні Краматорська

У ніч на 31 жовтня російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Вночі ворог завдав удару по Краматорську — промислова зона. Продовжуємо фіксувати наслідки російського терору», — зазначив він.
За словами Гончаренка, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Раніше ми писали, що вночі 31 жовтня російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.
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