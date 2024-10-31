Російські окупанти вночі вдарили по промисловій зоні Краматорська

У ніч на 31 жовтня російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Вночі ворог завдав удару по Краматорську — промислова зона. Продовжуємо фіксувати наслідки російського терору», — зазначив він.



За словами Гончаренка, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.





Раніше ми писали, що вночі 31 жовтня російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.