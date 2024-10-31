Безпілотники масовано атакували порт в окупованому Бердянську: там виникла масштабна пожежа

Дим після атаки дронів на порт в окупованому Бердянську. Фото: Андрющенко Time / Telegram

Вранці 31 жовтня безпілотники атакували окуповане місто Бердянськ Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, основні удари були у районі порту.



«Над портом візуально помітний дим від великої пожежі. Там велика кількість «швидких» та «пожежних». Крім того, місцева окупаційна адміністрація вперше визнала влучання. Повідомляє про атаку на будівлю самої «адміністрації» у місті. Також у деяких районах зникло електропостачання, а робота бюджетних органів скасована», – зазначив радник мера Маріуполя.



Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що місто зазнало масованої атаки БПЛА.



«Здійснена масована атака на міський порт, ймовірно з використанням безпілотників-камікадзе. Прийнято рішення на час загрози, що зберігається, зупинити роботу дитячих садків і соціальних установ до повної стабілізації обстановки», – сказав він.



Представник окупаційної влади Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що під удар також потрапили будівлі органів окупаційної влади.



Оновлено 10:30. Балицький заявив, що всього Бердянськ атакували 10 дронів, сім із них – міський порт.



«Руйнування отримала інфраструктура порту», ​​– сказав колаборант.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили російський штурм на Покровському напрямку, знищено техніку та живу силу окупантів.