Удар РФ по багатоповерхівці у Харкові: загинув 12-річний хлопчик, поранені 34 людини, під завалами підліток

Наслідки удару авіабомби по багатоповерхівці у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Вночі 30 жовтня війська Росії авіабомбою ФАБ-500 вдарили по багатоповерховому будинку у Харкові. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 34 – отримали поранення. Жертвою став 12-річний хлопчик. Його дістали з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики понад пів години проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати підлітка не вдалося.



Під завалами перебуває 15-річний хлопчик. Рятувальна операція продовжується. Вона ускладнюється значними пошкодженнями конструкції будинку та загрозою обвалу. Загалом пошкоджені 14 багатоквартирних будинків.



Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у будинку повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.



У пресслужбі Національної поліції у Харківській області з посиланням на слова начальника ГУНП Харківщини Володимира Тимошка повідомили, що авіабомбу на багатоповерхівку скинув російський винищувач-бомбардувальник Су-34 із району Бєлгорода.



Серед постраждалих – 11-річний хлопчик.



У пресслужбі ДСНС у Харківській області розповіли, що горіли квартири на третьому, п'ятому та дев'ятому поверхах будинку на загальній площі 80 квадратних метрів.



Бійці ДСНС врятували три людини.

Нагадаємо, що внаслідок удару зруйнований майже весь під'їзд будинку.