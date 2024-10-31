Армія РФ за добу втратила 1310 солдатів та 58 артилерійських систем

Військовий ЗСУ стріляє по окупантах. Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати російської окупаційної армії минулої доби орієнтовно склали 1310 осіб особового складу, 19 танків та 17 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Крім того, українські військові знищили 58 артилерійських систем, довівши загальну кількість втрат артсистем росіян до 20013 одиниць.



«Також ЗС РФ втратили одну РСЗВ, 8 засобів ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, включаючи три машини спеціальної техніки», - йдеться у звіті генерального штабу.



Раніше загальні бойові втрати російської армії за добу орієнтовно склали 1440 осіб особового складу.