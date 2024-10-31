Нічна атака: РФ запустила по Україні 43 дрони та 12 ракет

ППО збили 17 БПЛА та 2 ракети. Фото: Повітряні сили

Російські війська в черговий раз у ніч на 30 жовтня запустили по Україні чотири балістичні та вісім авіаційних ракет, а також 43 ударні дрони-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 БПЛА та 2 ракети. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч проти 31 жовтня 2024 року (з 18.30 30 30 жовтня) ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської області по Краматорську. З напрямків Курськ і Орел ворог атакував 43 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.



Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.



Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили увечері дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині, станом на 08:00 було збито 17 російських БПЛА.



Крім того, 23 безпілотники локально втрачені, ще три російські БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється.



Раніше ми писали, що загальні бойові втрати російської окупаційної армії минулої доби орієнтовно склали 1310 осіб особового складу, 19 танків і 17 бойових броньованих машин.