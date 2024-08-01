Знищення російського вертольота під Донецьком: Z-блогер поскаржився на недбалість командування

Знищений російський гелікоптер Мі-8 під Донецьком. Фото: соцмережі

31 липня вертоліт Мі-8 Росгвардії потрапив під ракетний удар під окупованим Донецьком, а не був уражений FPV-дроном. Про це заявив Z-блогер Михайло Звінчук у своєму Телеграм-каналі «Рибар».

За його словами, в результаті атаки росіяни мають втрати вбитими та пораненими.

«Коли уповноважені особи почнуть розбиратися в причинах того, що сталося, дізнаються багато деталей. Наприклад, що майданчик, де «накрили» борт, регулярно проходив за інформацією противника, через що та ж армійська авіація намагалася триматися від нього якомога далі. Проте серйозно до цього ставилися не всі», – розповів він.

Пропагандист зазначив, що ще один нюанс полягає в тому, що командування РФ із завидною регулярністю використовувало цей майданчик протягом двох років.

«І це в умовах наявності у ЗСУ інформаторів в окрузі та певною можливістю спостерігати за околицями Донецька з безпілотників. Можливо, використовувався знайомий підхід: «раз за стільки часу не вдарили – отже, точно вже ніколи не вдарять». На жаль, вийшло інакше. І ціною стали життя людей, які перебували на борту. Причому жертв могло бути ще більше», – сказав він.

Нагадаємо, що 31 липня під окупованим Донецьком знищили російський військовий гелікоптер Мі-8. Деякі пропагандисти РФ припустили, що вертоліт могли уразити ЗСУ за допомогою дрону.