ЗСУ вночі атакували ракетами ATACMS установки ППО в окупованому Криму

ЗСУ вночі атакували ракетами ATACMS установки ППО у Криму. Фото: пресслужба Михайло Развожаєв

Декілька балістичних ракет збили над Севастополем. Призначений РФ губернатор міста Развожаєв повідомив, що внаслідок збиття розсипалися суббоєприпаси та частини збитої ракети ATACMS на проспекті генерала Острякова. Проспект генерала Острякова (на відрізку від будинку 218 до 5 км) і дорога-дублер будуть перекриті для всіх видів транспорту.



Крім того, Розвожаєв повідомив, що після обстеження одного з будинків на вулиці Симонка з'ясувалося, що на дах 9-поверхового будинку впала збита фугасна частина ракети ATACMS.



Водночас після ракетної атаки у Криму супутники NASA зафіксували кілька пожеж. Українські OSINT-дослідники вважають, що це горять пускові установки російського комплексу ППО. Імовірно, знищено 4 пускові установки комплексу С-400.



Також українські телеграм-канали публікували відео, на якому, ймовірно, пуски ракет ATACMS минулої ночі.



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