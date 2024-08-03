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Війська РФ консолідують свої сили на Харківському напрямку — британська розвідка

03 серпня 2024, 15:54

Війська РФ консолідують свої сили на Харківському напрямку — британська розвідка

Останні три місяці виявилися «найдорожчими» для російських окупаційних сил з лютого 2022 року, дійшли висновку у розвідці Міноборони Великої Британії.

 Експерти зазначили, що зараз середньодобові втрати російських військ знизилися на 100 осіб, порівняно з весняною статистикою.

 «Середньодобові втрати росіян (убитими та пораненими) в Україні знизилися за останні два місяці з піка конфлікту, який становив понад 1262 особи на день у травні, до 1140 у липні 2024 року», — повідомила британська розвідка.

 У відомстві висловили припущення, що російські війська, ймовірно, консолідують свої сили на Харківському напрямку.

«Хоча цей новий підхід збільшив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для більш широких оперативних переваг», — вважають аналітики розвідки.

Вони також висунули припущення, що рівень втрат російських військ, ймовірно, продовжуватиме в середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до Роботино на півдні України.

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