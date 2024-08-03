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Войска РФ консолидируют свои силы на Харьковском направлении — британская разведка

03 августа 2024, 15:54

Войска РФ консолидируют свои силы на Харьковском направлении — британская разведка

Последние три месяца оказались самыми «дорогими» для российских оккупационных сил с февраля 2022 года, пришли к выводу в разведке  Минобороны Великобритании.  

Эксперты отметили, что сейчас среднесуточные потери российских войск снизились на 100 человек по сравнению с весенней статистикой. 

«Среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) на Украине снизились за последние два месяца с пика конфликта, составлявшего более 1262 человек в день в мае, до 1140 в июле 2024 года», — сообщила британская разведка. 

В ведомстве предположили, что российские войска, вероятно, консолидируют свои силы на Харьковском направлении.

«Хотя этот новый подход увеличил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи для более широких оперативных преимуществ», — считают аналитики разведки.

Они также выдвинули предположение, что уровень потерь российских войск, вероятно, будет продолжать в среднем превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до Работино на юге Украины.

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