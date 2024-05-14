Росія тримає невелике угруповання сил у прикордонні на Сумському напрямку — ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, що росіяни від початку планували операцію не лише у Харківській, а й у Сумській області.



Однак, на думку очільника ГУР, ситуація наразі їм не дозволила розпочати активні дії у напрямку Сумської області.



«Що чтосується Сумської області: росіяни справді від початку планували операцію і там також. Станом на сьогодні невелике угруповання сил вони тримають у прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це м. Суджа, з нашого боку – це Сумський напрямок. Але ситуація наразі їм не дозволила розпочати активні дії та розпочати здійснення свого плану», — сказав Буданов в ефірі телемарафону.



Варто зазначити, що за інформацією незалежного проєкту MilitaryLand, біля Сум розташовані 117-та, 101-та та 129-та бригади територіальної оборони.



Своєю чергою аналітичний Telegram-канал DeepState зазначає, що з боку російського кордону у напрямку Сум стоїть 71-й гвардійський мотострілецький полк росіян, а у напрямку Великої Писарівки на південь від Сум розташована 128-ма окрема мотострілецька бригада.



Раніше голова ГУР МОУ розповів, що у прикордонних районах Харківської області противник уже заблокований.