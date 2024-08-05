Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році», - зазначив прем'єр.



Шмигаль додав, що загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.



«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії», — сказав глава уряду.



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявляв, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.