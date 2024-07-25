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З окупації повернули чотирьох дітей — Прокудін

25 липня 2024, 11:41

З окупації повернули чотирьох дітей — Прокудін

На територію України волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей з окупованої Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На підконтрольну територію повернули двох хлопців-підлітків, яким 14 та 15 років. Разом з ними виїхали дві людини з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування», — зазначив він.

Нині вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.

Зазначається, що з початку цього року вдалося евакуювати з поки що окупованого лівобережжя 152 дитини та 6 жителів області, які мають статус дітей-сиріт.

Раніше ми писали, що Україна добилася повернення ще 12 дітей із батьками на підконтрольну територію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Діти разом зі своїми рідними проживали на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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