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ВСУ зайняли три населені пункти в Суджанському районі Курської області — Z-пабліки

07 серпня 2024, 09:15

ВСУ зайняли три населені пункти в Суджанському районі Курської області — Z-пабліки

Українським військам вдалося захопити три населені пункти в Курській області Росії. Карта: ASTRA Українським військам вдалося захопити три населені пункти в Курській області Росії. Карта: ASTRA

У Суджанському районі Курської області РФ українські війська зайняли три населені пункти: Миколаїве-Дар'їне, Дар'їне та Свердликове. Про це з посиланням на російські Z-пабліки пише сьогодні видання ASTRA.

«У Курській області зберігається важка ситуація у Суджанському районі. За інформацією від наших джерел, українським формуванням все-таки вдалося закріпитися в прикордонній зоні, незважаючи на інтенсивні удари та атаки російських військ. Лінія контролю на трасі Рильськ — Суджа достовірно невідома: зважаючи на все, після знищення бронегрупи українські формування відступили. На південний схід противник зміг розширити зону контролю вздовж траси 38К-004, просунувшись до західного передмістя Суджі — Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої. Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з супротивником, що чисельно перевершує. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань. При цьому командування противника продовжує перекидати резерви на дільницю. Також фіксується велике скупчення українських формувань у Юнаківці, звідки вони через Басівку прямують до Свердликового, або через МАПП Суджа у бік Гончарівки. Усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань», — пише російський Z-канал «Рибар».

Частково цю інформацію підтверджує телеграм-канал «Оперативні зведення».

«Хлопці, про те, що вони проникли в Свердликове, це правда, у мене там живуть рідня та однокласниця», — стверджує мешканка Курської області, чию особу та місце проживання підтвердило видання ASTRA, у місцевому чаті.

Тим часом у курских пабликах і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв'язку — це: Заолешенка, Лебедівка, Свердликове та інші.

За словами родички мешканців Свердликового в Суджанському районі, з якою раніше поговорила ASTRA, там досі залишаються її бабуся з дідусем. Зв'язку з ними немає, у населеному пункті відсутнє світло, вода та газ. Виїхати, за її словами, змогли не всі, а ті, хто все ж таки зміг вибратися з атакованого села, виїжджали на власних автомобілях.

Раніше глава області Смирнов заявив , що влада лише «зустрічає населення, яке залишає прикордонні райони».

Нагадаємо, 6 серпня Міністерство оборони РФ повідомило, що в район зіткнення в Курській області РФ висунулися резерви російського угруповання військ. У російському відомстві заявили, що вранці 6 серпня українські війська нібито «після вогневої підготовки силами до 300 осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття кордону в районах села Миколаєво-Дар. хутора Олешня Курської області».

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