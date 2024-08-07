Населені пункти Донецької області 20 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області російськими військами минулої доби. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російська окупаційна армія 20 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 7 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. Тричі росіяни обстріляли приватний сектор Курахового, в Успенівці під вогнем російських військ опинилася територія підприємства — без жертв. В Українську Селидівської територіальної громади (ТГ) поранено людину.

Краматорський район. У місті Костянтинівка пошкоджено будівлі двох підприємств; також у громаді поранено людину та пошкоджено будинок у Марковому, пошкоджено 2 будинки у Предтечиному, пошкоджено 4 будинки та 2 інфраструктурні об'єкти в Іванопіллі. В Іллінівській громаді пошкоджено 22 об'єкти.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 особи, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській ТГ пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 625 осіб, зокрема 149 дітей, повідомив Філашкін.