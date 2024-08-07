Населенные пункты Донецкой области 20 раз подвергались российским обстрелам за прошедшие сутки

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области российскими войсками за прошедшие сутки. Фото: ОВА

В течение минувших суток российская оккупационная армия 20 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 7 августа сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. Трижды россияне обстреляли частный сектор Курахово, в Успеновке под огнем российских войск оказалась территория предприятия — без жертв.

В Украинске Селидовской территориальной громады (ТГ) ранен человек.

Краматорский район. В в городе Константиновка повреждены здания двух предприятий; также в громаде ранен человек и поврежден дом в Марково, повреждены 2 дома в Предтечино, повреждены 4 дома и 2 инфраструктурных объекта в Иванополье. В Ильиновской громаде повреждены 22 объекта.

Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 625 человек, в том числе 149 детей, сообщил Филашкин.