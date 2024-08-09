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Сили ППО збили вночі всі 27 ударних БпЛА росіян

09 серпня 2024, 08:55

Сили ППО збили вночі всі 27 ударних БпЛА росіян

ППО України збило вночі всі 27 ударних дронів РФ. Фото: ППО України збило вночі всі 27 ударних дронів РФ. Фото:

У ніч на 9 серпня 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну 27 ударними БпЛА Shahed. Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях», — написав Олещук.

Нагадаємо, російська армія за добу втратила 1030 військових та 49 артилерійських систем.

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БПЛА типу «Shahed»
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