Сили ППО збили вночі всі 27 ударних БпЛА росіян

ППО України збило вночі всі 27 ударних дронів РФ. Фото:

У ніч на 9 серпня 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну 27 ударними БпЛА Shahed. Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.



«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях», — написав Олещук.



Нагадаємо, російська армія за добу втратила 1030 військових та 49 артилерійських систем.