Силы ПВО сбили ночью все 27 ударных БпЛА россиян

ПВО Украины сбила ночью все 27 ударных дронов РФ. Фото:

В ночь на 9 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину 27 ударными БпЛА Shahed. Об этом сообщил официальный телеграм-канал командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.



«Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях», — написал Олещук.



Напомним, российская армия за сутки потеряла 1030 военных и 49 артиллерийских систем.