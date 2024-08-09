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Силы ПВО сбили ночью все 27 ударных БпЛА россиян

09 августа 2024, 08:55

Силы ПВО сбили ночью все 27 ударных БпЛА россиян

ПВО Украины сбила ночью все 27 ударных дронов РФ. Фото: ПВО Украины сбила ночью все 27 ударных дронов РФ. Фото:

В ночь на 9 августа 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину 27 ударными БпЛА Shahed. Об этом сообщил официальный телеграм-канал командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

«Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях», — написал Олещук.

Напомним, российская армия за сутки потеряла 1030 военных и 49 артиллерийских систем.

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