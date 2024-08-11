Війська РФ вночі атакували Покровську та Мирноградську громади: пошкоджено підприємство та інфраструктурні об'єкти

У неділю вночі, 11 серпня, російська армія обстріляла Покровськ, Гришине, Ріг та Рівне Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Близько 2:50 війська РФ атакували Покровськ, Гришино та Ріг (Покровська громада) — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю та підприємство», — йдеться у повідомленні.



У поліції уточнили, що в селі Рівне Мирноградської громади внаслідок атаки пошкоджено підприємство.



Раніше ми писали, що російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч».