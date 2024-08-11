Войска РФ ночью атаковали Покровскую и Мирноградскую громады: повреждены предприятие и инфраструктурные объекты

В воскресенье ночью, 11 августа, российская армия обстреляла Покровск, Гришино, Рог и Ровно Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Около 2:50 войска РФ атаковали Покровск, Гришино и Рог (Покровская громада) — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие», — говорится в сообщении.



В полиции уточнили, что селе Ровно Мирноградской громады в результате атаки повреждено предприятие.



Ранее мы писали, что российская армия утром, 11 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. В результате атак пять человек получили ранения. Предварительно, россияне обстреляли город из РСЗО «Смерч».