ЗС РФ з артилерії вдарили по Торецьку: поранені люди, які йшли до джерела набрати питної води

12 серпня близько 10.00 окупаційна армія Росії з артилерії обстріляла місто Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Осколкові поранення живота та стегон отримали дві людини, які йшли до джерела набрати питну воду. Жінку 50 років та 56-річного чоловіка евакуювали та доправили до лікарні.

Нагадаємо, що 12 серпня загарбники вдарили по місту Українськ на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одна – поранена.