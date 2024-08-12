ВС РФ из артиллерии ударили по Торецку: ранены люди, которые шли к источнику набрать питьевой воды

12 августа около 10:00 оккупационная армия России из артиллерии обстреляла город Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Осколочные ранения живота и бедер получили два человека, которые шли к источнику набрать питьевой воды. Женщину 50 лет и 56-летнего мужчину эвакуировали и доставили в больницу.

Напомним, что 12 августа захватчики ударили по городу Украинск на Донетчине, в результате чего два человека погибли, еще один – ранен.