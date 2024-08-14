На окупованій Донеччині ФСБ затримала підозрювану в «держзраді» жінку

Підозрювану в державній зраді жінку затримали в окупації». Фото: РІА Новини

На окупованій частині Донецької області силовики ФСБ затримали жінку з паспортом Росії, яку звинувачують у державній зраді. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Як стверджується, затримана підозрюється у зборі та передачі секретних відомостей спецслужбам України.



«УФСБ Росії по «ДНР» затримано громадянку Росії, підозрювану в державній зраді. Затримана збирала та передавала українським спецслужбам відомості про сили та засоби МНС Росії, залучені у локалізації наслідків артилерійських ударів, які завдає противник по території республіки», — повідомила представниця ФСБ Аріна Клепанова.



Наразі порушено кримінальну справу за статтею 275 КК РФ «Державна зрада».



Раніше ми писали, що суд засудив 13 бойовиків угрупування ЛНР до 13 років позбавлення волі. Їх засудили за державну зраду та участь у терористичній організації.