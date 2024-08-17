Вибухи у Краматорську: обстрілом пошкоджено будинок, з-під завалів врятували людину

В Краматорську рятувальники дістали з-під завалів постраждалого внаслідок російської атаки. У міській військовій адміністрації повідомили, що стан пораненого — важкий.
Крім цього, внаслідок обстрілу без газу опинилося 310 абонентів Краматорська. Це 178 квартир і 132 приватні будинки.
У Донецькоблгазі повідомляють, що пошкоджено газопровід протяжністю 30 метрів.
Відновлення газопостачання можливе в умовах безпечної ситуації, зазначили фахівці.
Як повідомлялося, вдень 17 серпня у Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
За даними очевидців, удару зазнав багатоквартирний будинок у районі промислової зони.
За попередньою інформацією, один мирний мешканець постраждав.
Російські війська застосували реактивні системи залпового вогню.