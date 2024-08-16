На східному фронті українські війська зазнають дефіциту особового складу та артилерійських снарядів — WSJ

На дільницях фронту в Донецькій області українські війська відчувають нестачу особового складу та артилерійських снарядів. Фото: WSJ

Вторгнення в Курську область на тлі нестачі особового складу серед українських військових може погіршити і так погану ситуацію для ЗСУ на інших ділянках фронту і не «виправдає себе». Про це 15 серпня написало американське видання The Wall Street Journal.

У статті наголошується, що вторгнення в Курську область «ризикує погіршити і так погану ситуацію» для ЗСУ.

«У нас недостатньо людей, щоб як слід виконувати свою роботу», — заявив газеті командир 21-го батальйону ЗСУ, який минулого тижня знаходився в районі Красногорівки. Він поскаржився на те, що лише близько 20% втрат батальйону поповнюють мобілізованими. Крім цього, за його словами, солдати виснажені.

За даними The Wall Street Journal, Київ тим часом перекидає свої сили зі східного фронту в Курську область, залишаючи підрозділи ще більш розтягнутими.

Як повідомляється, українські командири на інших напрямках скаржаться на нестачу артилерійських боєприпасів та людей.

«Якщо ми повинні мати п'ять чи шість людей на позиції, то у нас їх два чи три», — сказав 45-річний майор українських сил, який останні два місяці знаходиться в районі Часового Яру Донецької області. За його словами, через нестачу людей в окопи змушені відправляти тиловий персонал.

«Росіяни мають перевагу 10:1 в артилерійському вогні та 5:1 у живій силі на Донбасі. Коли не вистачає людей, у окопи відправляють тиловий персонал — кухарів, механіків та інших. Тому питання часу, коли ворог знайде слабке місце в обороні», — розповів виданню командир одного з батальйонів ЗСУ.

Як зазначає WSJ, з огляду на нестачу військових на інших напрямках, українські військові висловлюють сумніви щодо того, що атака на Курську область «виправдає себе».

Раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Коренєво Курської області Росії ЗСУ розбили ще одну колону російських військових.