У Росії заперечують переговори з Україною щодо припинення ударів по інфраструктурі

У МЗС РФ заявили, що не вели жодних переговорів з Україною щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури. Таким чином, речник російського МЗС Марія Захарова відреагувала на статтю американського видання The Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами про припинення ударів по енергетичних об'єктах, повідомляє Reuters.

«Ніхто нічого не зривав, бо зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться», — цитує ЗМІ заяву Захарової.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що наступ на Курщині нібито зірвав таємні переговори між Україною та Росією, які припинили б удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох боків.