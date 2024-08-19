Ілон Маск заявив, що не дарував Cybertruck Кадирову

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Fortune

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що не дарував голові Чечні Рамзану Кадирову електромобіль Cybertruck.

«Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо. Ти — ще один приклад, як застарілі медіа брешуть», — написав Маск у соцмережі X, що належить йому, коментуючи пост журналіста Сета Абрамсона.

Пізніше Маск опублікував зображення, згенеровані в чат-боті Grok (на основі xAI, який розробляє компанія Маска), на запит «Рамзан Кадиров за кермом Tesla Cybertruck катається навколо Кремля з масивним важким кулеметом, схожий на Йосеміті Сема (це персонаж мультфільмів Looney Tunes). Свої варіанти запропонували інші користувачі.

Кадиров 17 серпня опублікував у своєму телеграм-каналі відео, що показує, як він їде по Грозному на Cybertruck, на даху якого встановлено кулемет.

Електромобіль, написав Кадиров, він «отримав від шановного Ілона Маска» — глави компанії Tesla, що виробляє електромобілі. Cybertruck, за словами голови Чечні, «невдовзі буде відправлений у зону СВО» і «принесе багато користі нашим бійцям».