Росіяни з авіації обстріляли Курахове: є постраждалі та пошкодження

Окупанти атакували Курахове 23 серпня. Фото: Роман Падун

У п'ятницю, 23 серпня, місто Курахове Донецької області потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, сильно пошкоджено спортивний комплекс. Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.



За його словами, росіяни вдарили по місту з авіації.



«Пряме влучення в СК «Олімпійський». Пошкоджено довколишні багатоповерхівки, будівлі та торговий центр міста. Поранено двох людей», — зазначив Падун.

Начальник Курахівської МВА закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що російські окупанти 23 серпня обстріляли село Розлив Волноваського району на Донеччині.