Готель у Кривому Розі зруйнований внаслідок ракетної атаки. Є жертви

У Кривому Розі на Дніпропетровщині російська ракета вдарила по готелю, зруйнувавши його. Про це повідомляють українські новинні телеграм-канали.
За попередньою інформацією, є жертви.
Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул написав: «Новини погані, конкретика після відбою. Усі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей».
Оновлено (01:10). Вілкул повідомив, що одна жінка загинула, четверо людей поранено. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується
Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що війська РФ атакували місто балістичною ракетою.
Російська ракета вдарила по готелю у Кривому Розіhttps://t.co/DQzb2kxo6H pic.twitter.com/pNA3Frsk5i— Новини Донбасу (@novostidnua) August 26, 2024
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