Готель у Кривому Розі зруйнований внаслідок ракетної атаки. Є жертви

Наслідки атаки по Кривому Розі. Фото: соцмережі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині російська ракета вдарила по готелю, зруйнувавши його. Про це повідомляють українські новинні телеграм-канали.



За попередньою інформацією, є жертви.



Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул написав: «Новини погані, конкретика після відбою. Усі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей».



Оновлено (01:10). Вілкул повідомив, що одна жінка загинула, четверо людей поранено. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується



Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що війська РФ атакували місто балістичною ракетою.