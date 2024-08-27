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Готель у Кривому Розі зруйнований внаслідок ракетної атаки. Є жертви

Оновлено
27 серпня 2024, 00:44

Готель у Кривому Розі зруйнований внаслідок ракетної атаки. Є жертви

Наслідки атаки по Кривому Розі. Фото: соцмережі Наслідки атаки по Кривому Розі. Фото: соцмережі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині російська ракета вдарила по готелю, зруйнувавши його. Про це повідомляють українські новинні телеграм-канали.

За попередньою інформацією, є жертви.

Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул написав: «Новини погані, конкретика після відбою. Усі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей».

Оновлено (01:10). Вілкул повідомив, що одна жінка загинула, четверо людей поранено. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб. Рятувальна операція продовжується

Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що війська РФ атакували місто балістичною ракетою.

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