Війська РФ контролюють Часів Яр на 40 відсотків — представник 24 ОМБр

За словами українських військових, місто Часів Яр Донецької області вже на 40% контролюється військами РФ. Карта DeepState

Російські військові зараз контролюють приблизно 40 відсотків міста Годин Яр у Бахмутському районі Донецької області. Про це каналу «Ми — Україна» розповів представник пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін.

Він зазначив, що у разі повного захоплення цього населеного пункту окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними.

Андрій Полухін також розповів, що противник зовсім не ставиться до міста як до своєї території. Зараз Часів Яр, як і Авдіївка з Бахмутом, вже повністю розбитий та зруйнований.

«Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що є на його шляху», — підкреслив боєць 24 ОМБр.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів углиб території України.