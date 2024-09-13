Кабмін затвердив бюджет України на 2025 рік

Уряд України схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік із доходами загального фонду на рівні 2 трлн 7,4 млрд грн. Витрати становитимуть 3 трлн 643,6 млрд грн.



Доходи у держбюджеті прогнозовані без урахування офіційних трансфертів та грантів.



«Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту державного бюджету до 19,4% ВВП (у чинному законі про держбюджет на 2024 рік — 20,6%), що відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами», — наголошується в пресрелізі Кабміну.



Зазначається, що витрати на охорону здоров'я становитимуть 210,7 млрд грн. На освіту заплановано 169,3 млрд грн. На підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 млрд грн.



Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році зросте з 2 трлн 176,7 млрд грн до 2 трлн 223 млрд грн.



Державні запозичення загального фонду плануються в обсязі 2 трлн 237,6 млрд грн, у тому числі внутрішні — 579,2 млрд грн і зовнішні — 1 трлн. 658,4 млрд грн.



«Поки що не весь обсяг зовнішніх запозичень підтверджений міжнародними партнерами - що вимагає подальшої копіткості і наполегливості», — зазначив Мінфін.